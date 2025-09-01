Smartphones

Apple iPhone 17 und das Ende der SIM-Karte in Deutschland

Apple hat sich in den USA bereits von einem physischen Slot für SIM-Karten in den iPhones getrennt und wir haben gehört, dass 2025 weitere Länder folgen. Bisher war allerdings noch nicht ganz klar, welche Länder hier auf der Liste stehen sollen.

Glaubt man MacRumors, dann ist Deutschland mit dabei, denn autorisierte Apple-Partner müssen bis zum 5. September einen Kurs für eSIM-Karten belegen. Das deutet darauf hin, dass die neuen iPhones bei uns nur noch eine eSIM haben werden.

Dieser Schritt kommt gar nicht so überraschend, denn vor allem das neue iPhone 17 Air wird wohl gar keinen Slot mehr haben, da kann Apple die Chance auch direkt nutzen und den Slot beim iPhone 17 und iPhone 17 Pro entfernen. Italien, Spanien, Frankreich und die Niederlande werden wohl ebenfalls darauf verzichten müssen.

Das bedeutet übrigens nicht, dass Apple hier die Dual-SIM-Funktion in der neuen 17er-Reihe streicht, die neuen iPhones setzen dann eben auf zwei eSIM-Karten.

