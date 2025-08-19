Apple iPhone 17e wird wohl ein unerwartet großes Design-Upgrade

Das Apple iPhone 16e sieht auf den ersten Blick wie ein recht altes iPhone aus, da es noch die Notch hat, die Apple seit Jahren nicht mehr nutzt. Doch es soll nicht zu sehr an die Modelle mit der besseren Gewinnmarge rücken, das ist auch logisch.

Mit dem iPhone 17e, welches Apple vermutlich Anfang 2026 plant, wird sich das allerdings ändern, denn die bekannte China-Quelle „Digital Chat Station“ behauptet jetzt, dass wir eine Dynamic Island bekommen. Das OLED-Display selbst bleibt aber bei 60 Hz, denn am Ende ist vor allem der günstigere Preis das Argument.

Die Quelle spricht auch von einem neuen Design, was mich in beiden Fällen dann doch etwas wundert, denn ich hätte gedacht, dass Apple die Basis des iPhone 16e mindestens ein weiteres Jahr nutzt. Doch ganz so abwegig ist der Schritt nicht.

Apple wird die Dynamic Island vermutlich nächstes Jahr kleiner machen, somit würden sich ein iPhone 18 und iPhone 18 Pro wieder optisch abheben. Und unter der Haube des neuen iPhone 17e steckt der Apple A19, aber dieser Schritt dürfte niemanden überraschen. Mit dem iPhone 17e ist im März/April 2026 zu rechnen.