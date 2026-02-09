Smartphones

Apple iPhone 18 Pro bekommt zwei Kamera-Upgrades und mehr Akku

Apple wird dem iPhone 18 Pro angeblich eine neue Hauptkamera spendieren und dabei erstmals auf eine variable Blende setzen, so „Digital Chat Station“, eine sehr bekannte Quelle aus China. Es ist nicht das erste Mal, dass sowas die Runde macht.

Doch das sei nicht das einzige Upgrade der Kamera im Herbst, so die Quelle, denn auch die Tele-Kamera für den Zoom wird angeblich erneuert und bekommt eine größere Blende. Dieser Schritt käme überraschend, denn Apple hat die Zoom-Kamera erst mit dem iPhone 17 Pro aktualisiert (48 Megapixel statt 12 Megapixel).

Das würde theoretisch bedeuten, dass das iPhone 18 Pro bessere Fotos mit der Hauptkamera und mit dem Zoom machen kann, wenn die Lichtbedingungen nicht optimal sind. Und es klingt so, als würde ich beim Ultraweitwinkel nichts ändern.

iPhone 18 Pro Max mit bisher größtem Akku

Darüber hinaus behauptet die Quelle auch, dass das iPhone 18 Pro Max einen Akku mit bis zu 5.200 mAh bekommen wird, das iPhone 17 Pro Max kommt auf 5.088 mAh. In Kombination mit dem effizienteren Chip (der Apple A20 Pro wird wohl der erste Chip im 2 nm-Verfahren) sind das gute Nachrichten für die Akkulaufzeit.

Da sich das iPhone 17 Pro (Max) sehr gut verkauft und wir kein iPhone 18 im Herbst sehen werden, muss Apple wohl etwas mehr beim iPhone 18 Pro bieten, denn es hängt alles von diesem Modell ab. Man schreibt also an den richtigen Stellen, denn Kamera und Akkulaufzeit, das sind für viele die wichtigsten Kaufargumente.

Fehler melden

   

