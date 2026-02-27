Mobilität

Bei Tesla Deutschland kehrt kurz etwas Ruhe ein

Die Lage bei Tesla Deutschland eskalierte vor ein paar Tagen, als die Polizei vor Ort gerufen wurde, da angeblich ein Mitarbeiter der IG Metall ein Gespräch vor Ort mit seinem Laptop aufzeichnen wollte. Der Fall wurde bis heute noch nicht geklärt.

Doch die IG Metall konterte und ging rechtlich gegen den Tesla-Werksleiter André Thierig vor, es steht der Vorwurf der üblen ​Nachrede im Raum. In beiden Fällen wird weiter ermittelt, so die Automobilwoche, aber es gibt eine kurze „Waffenruhe“.

Am Montag starten die Betriebsratswahlen bei Tesla in Grünheide (2. bis 4. März) und in diesem Zeitraum werden sich beide Parteien zurückhalten und voll auf die Inhalte fokussieren. Die IG Metall möchte bei den Wahlen die absolute Mehrheit.

7-Sitzer für Familien: Tesla erweitert das Model Y in Deutschland

Das Unternehmen Tesla erweitert das Model Y in Deutschland um eine 7-Sitzer-Option. Nach der Einführung eines neuen Einstiegsmodells und einer…

27. Februar 2026 | Jetzt lesen →

