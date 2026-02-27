Traders Place führt Gemeinschaftsdepot ein

Der Neo-Broker Traders Place ermöglicht ab sofort ein Gemeinschaftsdepot für zwei Personen.

Damit können Paare bzw. zwei Partner ein Wertpapierdepot gemeinsam eröffnen und gleichberechtigt verwalten. Nach Unternehmensangaben ist Traders Place der erste deutsche Neo-Broker mit einem solchen Modell. Orders werden gemeinschaftlich ausgeführt, sodass Gebühren nur einmal anfallen.

Traders Place erweitert Depot-Modell und baut Sparplan-Angebot aus

Das Gemeinschaftsdepot richtet sich an zwei Personen, die ihre Vermögensplanung bündeln möchten. Ziel sei eine effiziente Verwaltung gemeinsamer Investments. Beide Depotinhaber erhalten dabei die gleichen Rechte.

Aktuelle Zahl der Sparpläne:

Aktien-Sparpläne: 8.045 statt bisher 5.587

ETF-Sparpläne: 2.132

Fonds-Sparpläne: 411 statt bisher 123

Krypto-ETF-Sparpläne: 13

Zusätzlich wurde das Sparplan-Angebot deutlich ausgeweitet. Besonders stark wuchs die Zahl der Aktien- und Fonds-Sparpläne. Ich halte das Gemeinschaftsdepot für eine konsequente Erweiterung des Angebots, da es ein bislang wenig bedientes Segment im Neo-Broker-Markt adressiert. Traders Place hatte zuletzt auch ein gebührenfreies Depot für Kinder eingeführt.

