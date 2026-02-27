7-Sitzer für Familien: Tesla erweitert das Model Y in Deutschland

Das Unternehmen Tesla erweitert das Model Y in Deutschland um eine 7-Sitzer-Option.

Nach der Einführung eines neuen Einstiegsmodells und einer effizienteren Version setzt Tesla die Diversifizierung der Baureihe fort. Die neue Variante ist ausschließlich als Model Y Premium Maximale Reichweite mit Allradantrieb erhältlich und wird laut Hersteller mit bis zu 600 Kilometern Reichweite nach WLTP angeboten.

Tesla Model Y als 7-Sitzer: Ausstattung, Reichweite und Preis

Die zusätzliche dritte Sitzreihe besteht aus zwei nach vorn gerichteten, umklappbaren Sitzen. Das Ladevolumen beträgt bis zu 2.094 Liter. Bei aufgestellter dritter Reihe stehen 381 Liter im Heck sowie 116 Liter im vorderen Kofferraum zur Verfügung. Bei umgeklappten Sitzen sind es 894 Liter.

Zur Ausstattung zählen unter anderem ein 16-Zoll-Touchscreen vorn, ein 8-Zoll-Display für die zweite Reihe, belüftete und beheizte Vordersitze sowie 15 Lautsprecher. Das Fahrzeug wird in der Gigafactory Berlin-Brandenburg produziert, Bestellungen sind ab sofort möglich. Der Preis liegt bei 55.490 Euro, Auslieferungen sollen im April beginnen.

Ich halte die 7-Sitzer-Option für einen logischen Schritt, da sie das Model Y für größere Familien attraktiver macht und die Position im Segment der Elektro-SUV stärkt.