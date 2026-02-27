Mobilität

7-Sitzer für Familien: Tesla erweitert das Model Y in Deutschland

Autor-Bild
Von
|

Das Unternehmen Tesla erweitert das Model Y in Deutschland um eine 7-Sitzer-Option.

Nach der Einführung eines neuen Einstiegsmodells und einer effizienteren Version setzt Tesla die Diversifizierung der Baureihe fort. Die neue Variante ist ausschließlich als Model Y Premium Maximale Reichweite mit Allradantrieb erhältlich und wird laut Hersteller mit bis zu 600 Kilometern Reichweite nach WLTP angeboten.

Tesla Model Y als 7-Sitzer: Ausstattung, Reichweite und Preis

Die zusätzliche dritte Sitzreihe besteht aus zwei nach vorn gerichteten, umklappbaren Sitzen. Das Ladevolumen beträgt bis zu 2.094 Liter. Bei aufgestellter dritter Reihe stehen 381 Liter im Heck sowie 116 Liter im vorderen Kofferraum zur Verfügung. Bei umgeklappten Sitzen sind es 894 Liter.

Zur Ausstattung zählen unter anderem ein 16-Zoll-Touchscreen vorn, ein 8-Zoll-Display für die zweite Reihe, belüftete und beheizte Vordersitze sowie 15 Lautsprecher. Das Fahrzeug wird in der Gigafactory Berlin-Brandenburg produziert, Bestellungen sind ab sofort möglich. Der Preis liegt bei 55.490 Euro, Auslieferungen sollen im April beginnen.

Ich halte die 7-Sitzer-Option für einen logischen Schritt, da sie das Model Y für größere Familien attraktiver macht und die Position im Segment der Elektro-SUV stärkt.

Porsche K1: Flaggschiff mit V8 statt Elektromotor

Der Porsche „K1“ ist mehr oder weniger offiziell, man hat den neuen SUV, der sich über dem Cayenne einordnen soll,…

26. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / 7-Sitzer für Familien: Tesla erweitert das Model Y in Deutschland
Weitere Neuigkeiten
Hogwarts Legacy Titel Header
Hogwarts Legacy 2 könnte nächstes Jahr kommen
in Gaming
Apple-Geräte erfüllen NATO-Sicherheitsanforderungen
in Marktgeschehen
Google macht Druck beim Update: Android 17 entwickelt sich schneller
in Firmware und OS
HBO Max: Das Teilen des Passworts ist bald ein Problem
in Dienste
Samsung sieht dünne Smartphones sehr kritisch
in Smartphones
Unerwartete Wendung: Netflix steigt bei Warner-Deal aus
in News
Überraschung bei der PlayStation: Sony fährt PC-Strategie zurück
in Gaming
Nothing Headphone (a): Neue Kopfhörer werden eine farbenfrohe Angelegenheit
in Audio
Nothing Ear (a) erhalten ein neues Firmware-Update
in Firmware und OS
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix Neuheiten im März 2026 – diese Serien und Filme erwarten euch
in News