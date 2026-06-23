Apple iPhone 18 Pro: Die bessere Kamera ist „bestätigt“

Apple spendiert dem iPhone 18 Pro in diesem Jahr angeblich eine ganz neue Hauptkamera und man schraubt dabei nicht nur die Auflösung hoch, da tut sich genau genommen nichts (bleibt bei 48 Megapixel), es ist ein ganz neuer Sensor.

Dieser kommt mit einer variablen Blende und ist vor allem größer, was für mehr Lichteinfall und somit bessere Fotos sorgt. Doch dieser Sensor ist auch dicker, was angeblich dazu führt, dass der Kamerabuckel ca. 2 mm dicker sein wird, so eine bekannte Quelle aus China. Dieser Schritt seit „bestätigt“, so die Quelle weiter.

Die Kamera ist eines der wichtigsten Elemente in einem Smartphone für Kunden, vor allem bei den Pro-Modellen. Und ohne ein iPhone 18, das kommt angeblich erst 2027, rückt der Fokus in diesem Jahr noch mehr auf das iPhone 18 Pro bei Apple.

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