Apple Watch: Statement zur Update-Kritik bei watchOS 27

Apple schockte viele Nutzer, als man bei Bekanntgabe von watchOS 27 viele alte Uhren aus dem Update-Zyklus warf, selbst die erste Apple Watch Ultra bekommt das Update nicht mehr. Drei große Updates (watchOS 10, watchOS 11 und watchOS 26) sind für ein Flaggschiff mit „Ultra“ im Namen und für Apple kein guter Stand.

Apple argumentiert mit der Leistung

Das hat auch TechRadar bei Apple angemerkt und eine Antwort bekommen, es liegt an der Leistung der alten Uhren (die Series 6, 7, 8 und SE 2 fliegen auch raus). Und obwohl Apple ein Meister des Upselling ist und gerne mit aktuellerer Hardware bei Funktionen argumentiert, so haben sie in diesem Fall durchaus einen validen Punkt.

Die neueren Modelle (also beispielsweise die Ultra 2) haben nicht nur ein neues SiP (System in Package), sie haben auch einen komplett neuen Chip. Bei den alten Uhren war noch der A13 die Basis, aktuelle Modelle nutzen den A15 (übrigens bis heute). Also ja, man könnte in diesem Fall wirklich mit der Leistung argumentieren.

(Das ist wichtig, denn Apple hat schon oft mit aktuellerer Hardware argumentiert, obwohl die alte Hardware genug Leistung für eine neue Funktion gehabt hätte,)

Doch dieses Argument gilt nur für Siri AI, was Apple auch so anmerkt, und die neue Geste. Die ist aber auch ein Argument, warum watchOS 27 kommen sollte. Alte Uhren haben eine aktuelle Version von watchOS, aber keine Gesten. Mit watchOS 27 tut sich auch etwas unter der Haube, die neue Version wurde im Kern optimiert.

Es wäre doch also schön, wenn sowas noch auf eine Apple Watch Series 8 oder Apple Watch Ultra kommt. Man merkt aber, dass abgesehen von Siri AI nicht viel in diesem Jahr passiert, da wollte Apple wohl vermeiden, dass Nutzer enttäuscht sind. Über das kommende Watchface würden sich aber sicher auch alte Nutzer freuen.

Apple hätte es besser lösen können

Ich kann Apple verstehen, das ist anders, als bei der Apple Intelligence und dem iPhone 15, da wusste man, dass das 15er zu schlecht ist und brachte es dennoch mit zu schlechter Hardware auf den Markt. Das mit Siri AI war damals noch nicht abzusehen, die Entscheidung für Google-Technik wurde sogar erst 2025 getroffen.

Aber es bleibt die Enttäuschung von Nutzern, die sich vor weniger als vier Jahren eine 1.000 Euro teure Uhr von Apple gekauft haben und schon raus sind. Hätte man besser lösen können, beispielsweise mit mehr „normalen“ Neuerungen für watchOS 27 und einen längeren Support (aber eben ohne die neue Siri AI bei alten Uhren).

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