Smartphones

Apple iPhone 18 Pro: Die neue Kamera gibt es wohl nur im Max-Modell

Oliver Schwuchow
Von
3 Kommentare

Seit Monaten berichten wir jetzt über eine neue Hauptkamera für das Apple iPhone 18 Pro, denn wir werden in diesem Jahr einen neuen und größeren Sensor mit einer variablen Blende sehen. Aber womöglich nur im Apple iPhone 18 Pro Max.

Das behauptet jedenfalls „Ice Universe“ (eine bekannte Quelle aus China) auf Weibo diese Woche. Es wäre nicht das erste Mal, dass das größere, schwerere und vor allem teurere (das dürfte der Hauptgrund sein) eine bessere Kamera bekommt.

Als Nutzer der kompakten Pro-Modelle fände ich das schade, denn das große Pro Max ist für mich weiterhin keine Option. Ich benötige nicht mehr Akku und auch nicht mehr Display, da will ich dieses Gewicht und die Größe nicht mitschleppen.

So ganz klar ist die Lage noch nicht, es gibt unterschiedliche Aussagen zu diesem Schritt der Kamera. Wobei die Gerüchte so kurz vor dem Event dann doch meist recht zuverlässig sind, da die Massenproduktion der iPhones angelaufen ist.

Apple Airpods 4 Header
Audio · 18. August 2026

AirPods 5: Apple könnte nächsten Monat neue Kopfhörer zeigen

Der September rückt näher und damit auch das Apple Event, auf dem wir immer neue iPhones und Watches sehen. Doch… | mehr

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗
Fehler melden 3 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. René Hesse ♾️
    sagt am

    Ich liebe diese entspannten Jahre, in denen ich schon vorab weiß, dass ich mir ganz sicher kein neues iPhone kaufen werde. Man muss gar nicht erst darüber nachdenken, ob die Neuerungen attraktiv sind. 😄

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu René Hesse ⇡

      Das ist für Apple okay, wenn man erst vor wenigen Monaten ein neues iPhone gekauft hat. Sie werden zum 20. Jubiläum schon wieder was finden, was dich überzeugt 😄

      Antworten
    2. Athlonet 🏆
      sagt am zu René Hesse ⇡

      Also in meinem regulären Zyklus würde ich nächste Jahr mein iPhone 14 Pro durch ein iPhone 18 Pro ersetzen. Mal schauen.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Apple iPhone 18 Pro: Die neue Kamera gibt es wohl nur im Max-Modell
Mehr entdecken
Hyundai Ioniq 3: Das Elektroauto geht den nächsten Schritt
18.08.26 · Mobilität
Apple Airpods 4 Header
AirPods 5: Apple könnte nächsten Monat neue Kopfhörer zeigen
18.08.26 · Audio
Samsung Galaxy S27 Ultra: Neuer Leak spricht über die Kamera
14.08.26 · Smartphones
SwitchBot bringt smarten Akku-Matter-Ventilator nach Europa – kostet 119,99 Euro
18.08.26 · Smart Home
iPhone Ultra: Macht Apple einen Fehler?
14.08.26 · Smartphones
Vibe Coding: Warum KI bei Apps für uns kein Ausschlusskriterium ist
18.08.26 · Devs und Geeks
So will BYD bald Audi, Mercedes und BMW die Kunden klauen
18.08.26 · Mobilität
iPhone 18 kommt später: Apple-Partner bestätigt Planänderung
13.08.26 · Smartphones
Bank of Scotland: Zinserhöhung beim Festgeld
18.08.26 · Fintech
Neues iPhone von Apple: „Intern nennen es alle Ultra“
12.08.26 · Smartphones