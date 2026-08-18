Apple iPhone 18 Pro: Die neue Kamera gibt es wohl nur im Max-Modell

Seit Monaten berichten wir jetzt über eine neue Hauptkamera für das Apple iPhone 18 Pro, denn wir werden in diesem Jahr einen neuen und größeren Sensor mit einer variablen Blende sehen. Aber womöglich nur im Apple iPhone 18 Pro Max.

Das behauptet jedenfalls „Ice Universe“ (eine bekannte Quelle aus China) auf Weibo diese Woche. Es wäre nicht das erste Mal, dass das größere, schwerere und vor allem teurere (das dürfte der Hauptgrund sein) eine bessere Kamera bekommt.

Als Nutzer der kompakten Pro-Modelle fände ich das schade, denn das große Pro Max ist für mich weiterhin keine Option. Ich benötige nicht mehr Akku und auch nicht mehr Display, da will ich dieses Gewicht und die Größe nicht mitschleppen.

So ganz klar ist die Lage noch nicht, es gibt unterschiedliche Aussagen zu diesem Schritt der Kamera. Wobei die Gerüchte so kurz vor dem Event dann doch meist recht zuverlässig sind, da die Massenproduktion der iPhones angelaufen ist.

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