AirPods 5: Apple könnte nächsten Monat neue Kopfhörer zeigen

Der September rückt näher und damit auch das Apple Event, auf dem wir immer neue iPhones und Watches sehen. Doch auch AirPods sind ein beliebter Kandidat für das Weihnachtsgeschäft und auch in diesem Jahr gibt es neue Kopfhörer.

Apple arbeitet mittlerweile auch an AirPods Pro 4, aber mit denen ist eher 2027 zu rechnen, im heutigen Code-Leak konnte MacRumors auch die Modelle „B868M“ und „B868E“ finden. Das sind wohl die Apple AirPods 5 (mit und ohne ANC).

Das Modell mit Kamera unterscheidet sich also von den normalen AirPods, Apple könnte im September somit zwei neue AirPods auf den Markt bringen. Technische Details sind bisher noch nicht bekannt, aber letztes Jahr deutete sich mit dem H3 ein neuer Chip von Apple an. Diesen wird man wohl mit den AirPods 5 einführen.

AirPods kommen in der Regel im Rhythmus von zwei bis drei Jahren auf den Markt, da die AirPods 4 auch schon wieder zwei Jahre alt sind, wäre es also an der Zeit für eine neue Generation. Interessant finde ich nur, dass Apple wieder zwei Versionen plan, eine mit und eine ohne ANC. Ich würde aber immer zur ANC-Version greifen.

Diese kostet kaum mehr und das ANC in den AirPods 4 ist durchaus passabel, ich nutze sie seit bald zwei Jahren. Und die 5er dürften (hoffentlich) noch besser sein.

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