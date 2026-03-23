Apple iOS 26.4 kommt bald: Das steckt im Update

Apple beendete letzte Woche die Entwicklung von iOS 26.4 und obwohl die neue Version von Siri nicht dabei ist, so wird es dennoch einige Neuerungen mit dem Update geben. Und es ist die Grundlage für die neuen Apple AirPods Max 2.

Dazu kommen neue Emojis, eine bessere Eingabe bei der Tastatur, wenn man mal etwas schneller tippt, neue Tricks für Apple Music und ein neues Widget, ein paar Anpassungen bei der Barrierefreiheit und mehr (der Changelog ist unten).

Wann ist mit iOS 26.4 bei Apple zu rechnen, also wann kommt das Update? Das lässt sich schwer sagen, es kann jederzeit losgehen. Apple verteilt Updates gerne am Montag, vielleicht kommt es also schon heute gegen 19 Uhr deutscher Zeit.

Apple wird die neuen AirPods Max 2 aber erst Anfang April auf den Markt bringen und der Vorverkauf startet erst morgen, man hat also keine Eile. Sobald iOS 26.4 (und iPadOS 26.4, watchOS 26.4 und Co.) da ist, werden wir euch informieren.

Apple iOS 26.4 Changelog

Apple Music

„Playlist Playground“ (Beta) erstellt anhand deiner Beschreibung eine Wiedergabeliste mit Titel, Beschreibung und Titelliste

„Concerts“ hilft dir dabei, Konzerte von Künstlern aus deiner Mediathek in deiner Nähe zu entdecken, und empfiehlt dir neue Künstler basierend auf deinen Hörgewohnheiten

Die Offline-Musikerkennung im Kontrollzentrum identifiziert Songs auch ohne Internetverbindung und liefert die Ergebnisse automatisch, sobald du wieder online bist

Das Ambient Music-Widget für „Schlafen“, „Entspannen“, „Produktivität“ und „Wohlbefinden“ bringt kuratierte Wiedergabelisten auf den Startbildschirm

Vollbildhintergründe verleihen Album- und Wiedergabelistenseiten ein noch intensiveres Erscheinungsbild

Barrierefreiheit

Die Einstellung „Helle Effekte reduzieren“ minimiert helle Blitze beim Tippen auf Elemente wie Schaltflächen

Einstellungen für Untertitel und Bildunterschriften sind beim Anzeigen von Medien über das Untertitel-Symbol verfügbar, wodurch sie leichter zu finden, anzupassen und in der Vorschau anzusehen sind

Die Einstellung „Bewegungen reduzieren“ verringert die Animationen von Liquid Glass zuverlässiger für Nutzer, die empfindlich auf Bewegungen auf dem Bildschirm reagieren

Dieses Update enthält außerdem die folgenden Verbesserungen: