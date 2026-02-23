Apple iPhone 18 Pro: Diese neue Farbe kommt 2026

Apple ist durchaus erfolgreich mit der orangen Version des iPhone 17 Pro, vor allem in China kommt diese angeblich sehr gut an. Und daher wird man wieder mutiger und plant nach mehreren „dezenten“ Jahren auch 2026 eine auffälligere Farbe.

Mark Gurman von Bloomberg hat gehört, dass das iPhone 18 Pro in einem dunklen Rot auf den Markt kommen soll. Womöglich behält Apple sogar das Orange bei, auch wenn sich Rot und Orange ähnlich sind (der Rotton soll aber dunkler sein).

Die Gerüchte über ein Lila oder Braun sind übrigens nicht ganz falsch, so die Quelle, aber es sollen Variationen von Rot sein, die Apple testet. Am Ende gibt es kein Lila, Rot und Braun, Apple schaut nur, welcher Rotton der beste für das Pro ist.

PS: Beim iPhone Fold soll es keine „auffälligeren“ Farben geben.