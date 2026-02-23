Smartphones

Apple iPhone 18 Pro: Diese neue Farbe kommt 2026

Autor-Bild
Von
|

Apple ist durchaus erfolgreich mit der orangen Version des iPhone 17 Pro, vor allem in China kommt diese angeblich sehr gut an. Und daher wird man wieder mutiger und plant nach mehreren „dezenten“ Jahren auch 2026 eine auffälligere Farbe.

Mark Gurman von Bloomberg hat gehört, dass das iPhone 18 Pro in einem dunklen Rot auf den Markt kommen soll. Womöglich behält Apple sogar das Orange bei, auch wenn sich Rot und Orange ähnlich sind (der Rotton soll aber dunkler sein).

Die Gerüchte über ein Lila oder Braun sind übrigens nicht ganz falsch, so die Quelle, aber es sollen Variationen von Rot sein, die Apple testet. Am Ende gibt es kein Lila, Rot und Braun, Apple schaut nur, welcher Rotton der beste für das Pro ist.

PS: Beim iPhone Fold soll es keine „auffälligeren“ Farben geben.

iOS 26.3.1 kommt: Apple plant wichtiges Update

Apple veröffentlichte vor ein paar Tagen erst iOS 26.3 und testet mittlerweile schon iOS 26.4, aber dieses Update kann man…

23. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Apple iPhone 18 Pro: Diese neue Farbe kommt 2026
Weitere Neuigkeiten
Call Of Duty Cover 2023
Call of Duty: Microsoft möchte eine neue Strategie implementieren
in Gaming
Samsung Galaxy S26 Ultra: Leak zeigt die größte Neuerung
in Smartphones
Tchibo MOBIL startet Aktionstarif mit 60 GB Datenvolumen
in Tarife
Apple Homepod Mini Touch
Erster ChatGPT-Speaker soll Anfang 2027 kommen
in Smart Home
iOS 26.3.1 kommt: Apple plant wichtiges Update
in Firmware und OS
Apple Event September 2021 Header
Die ganz große Apple-Produktwoche steht an
in News
Legion Go: Lenovo beendet wohl Update-Support für den Gaming-Handheld
in Hardware
DS N8 im Test: Kann Stellantis auch Premium?
in Mobilität
Das Comeback der Knöpfe und Hebel im Auto
in Mobilität
Futurama Bender Header
Mein Tipp der Woche: Futurama*
in Kommentar