Apple iPhone 18 Pro und ein Hauch von „Kaffee“

Nach dem iPhone ist vor dem iPhone und da Smartphones viele Jahre vorher geplant und Verträge viele Monate vorher abgeschlossen werden, wird es Zeit für das neue iPhone, welches Ende 2026 ansteht, das Apple iPhone 18 Pro (Max).

Mit dem iPhone 17 Pro führte Apple mal wieder eine auffälligere Farbe ein und man nutzt den Schritt zurück zu Aluminium für mehr Auswahl. Laut „Instant Digital“, einer bekannten Quelle aus China, testet Apple derzeit drei ganz neue Farben.

Apple iPhone 18 Pro: Drei neue Farben

Das Apple iPhone 18 Pro könnte demnach in „Kaffee“ (Braun), Burgunder (Rot) oder Lila auf den Markt kommen. Es kann sein, dass es alle drei Farben schaffen, nur eine, zwei oder keine. Ein schwarzes Pro-Modell gibt es aber wieder nicht.

Falls das stimmt, dann überrascht mich das, denn ich dachte, dass sich Apple die Farbe nur aufhebt, damit man die Nachfrage nächstes Jahr steigert. Aber wir sehen bei Blau, wie anfällig das bei Kratzern ist, bei Schwarz wäre das noch schlimmer.

Lila ist eine bekannte Farbe bei Apple, Rot ebenfalls, wenn auch in der heutigen Zeit eher weniger, ein Braunton wäre neu. Silber erwähnt die Quelle nicht, aber ich gehe mal stark davon aus, dass dieser Klassiker im Portfolio von Apple bleiben wird.