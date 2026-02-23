Firmware und OS

iOS 26.3.1 kommt: Apple plant wichtiges Update

Von
Apple veröffentlichte vor ein paar Tagen erst iOS 26.3 und testet mittlerweile schon iOS 26.4, aber dieses Update kann man nicht abwarten, denn laut MacRumors wird es vorher noch iOS 26.3.1 geben. Details zum Update hat die Quelle aber nicht.

Doch wenn Apple solche Updates nachreicht, dann sind sie meist wichtig und dann hat man oft eine Sicherheitslücke oder ein Problem gefunden. In diesem Fall gibt es aber noch eine Vermutung, denn Apple zeigt nächste Woche viele neue Produkte.

Das Update dürfte also von iPadOS 26.3.1, watchOS 26.3.1, macOS 26.3.1 und Co. begleitet werden und die Grundlage für die neue Hardware bei Apple sein. So wie es eben iOS 26.2.1 vor ein paar Tagen für die Appl AirPods der 2. Generation war.

Sony WF-1000XM6 im Test: Der neue Standard für In-Ear-Kopfhörer?

Sony präsentierte vor ein paar Tagen den WF-1000XM6 und lieferte uns nicht nur vor Marktstart die entsprechenden Informationen, sondern auch…

19. Februar 2026 | Jetzt lesen →

