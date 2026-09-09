Smartphones

Apple iPhone 18 Pro: Ihr könnt erst am Samstag vorbestellen

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Apple scheint dem 11. September wirklich aus dem Weg zu gehen, wie heute eine bekannte Quelle namens „ShrimpApplePro“ berichtet. Das neue Apple iPhone Duo kommt sowieso erst im Oktober, aber das Apple iPhone 18 Pro im September.

Statt am Freitag wird man aber erst am Samstag vorbestellen können, sprich am 12. September. Das war schon häufiger zu hören und wir haben es ebenfalls aus dem Handel vernommen. Und falls es wer nicht auf dem Schirm hat, dem hilft Wikipedia weiter.

Es bleibt aber dabei, Marktstart ist dann am 18. September.

Samstag ist aber meiner Meinung nach kein optimaler Tag, da ist man unterwegs, verbringt Zeit mit der Familie und macht andere Dinge. Na ja, wem es ganz wichtig ist, der muss sich eben die Zeit nehmen, die Uhrzeit (14 Uhr deutscher Zeit) soll aber beibehalten bleiben. Mal schauen, ob das neue Pro auch direkt ausverkauft ist.

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  1. Matze52 💎
    sagt am

    Dauert die Bestellung so lange 🤔

    Antworten

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