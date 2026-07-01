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Apple iPhone 18 Pro: Schlechte Nachricht für die neuen Farben

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Wir haben diese Woche die ersten Bewegtbilder des Apple iPhone 18 Pro gesehen und dort waren die silberne Version und die rote Version im Video. Diese beiden Farben haben es in die finale Auswahl geschafft, so Instant Digital auf Weibo.

Darüber hinaus gibt es auch einen neuen Blauton, der aber deutlich heller als beim Apple iPhone 17 Pro sein wird. Silber, Blau und eine neue „Signature Farbe“, wie aktuell Orange, das sei der Stand. Aber das ist denn mit diesem älteren Leak:

Das dunkle Grau, was fast schon wie Schwarz wirkt, hat es wohl nicht geschafft, was für mich eine schlechte Nachricht ist. Vermutlich ist so eine dunkle Option zu anfällig für Kratzer, die man direkt sieht, das merkt man ja schon beim 17 Pro.

Vielleicht ist das dunkle Grau gestrichen, vielleicht kommt es später, aber zum Start im September soll es diese Option nicht geben, da sind laut Quelle nur drei Farben geplant. Schöne Farben, wie ich finde, aber Schwarz wäre mir dennoch lieber.

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