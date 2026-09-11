Smartphones

Apple iPhone 18 Pro: Um diese Uhrzeit könnt ihr vorbestellen

Oliver Schwuchow
Von

Eigentlich startet Apple den Vorverkauf der Neuheiten unter der Woche, manchmal nach dem Event, wie bei den neuen Uhren und AirPods, aber bei den iPhones ist es in der Regel der Freitag. Es sei denn, der Freitag fällt auf den 11. September.

Und genau das ist heute der Fall, daher kann man das neue iPhone 18 Pro erst ab morgen vorbestellen. Es geht also genau genommen am Samstag (12. September) um 14 Uhr deutscher Zeit los. Entweder über die Webseite von Apple oder über die App. Ich empfehle euch wie immer, dass ihr die App nutzt und heute einrichtet.

Bei anderen Anbietern wird es das neue iPhone 18 Pro dann auch ab morgen im Vorverkauf geben, bei Amazon kann man es aber noch nicht finden. Die anderen drei Neuheiten übrigens schon: Apple Watch Series 12, Ultra 4 und AirPods 5.

Und das iPhone Duo? Das startet laut Apple erst am 23. Oktober, also in mehr als einem Monat, da beginnt der Vorverkauf am 16. Oktober um 14 Uhr. Die Reviews gehen dann sicher am Mittwoch online, nach den AirPods und nach den Uhren.

Wearables · 10. September 2026

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