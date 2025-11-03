Firmware und OS

Das nächste Update: Apple iOS 26.2 startet noch diese Woche

Apple hat die Entwicklungen an iOS 26.1 abgeschlossen und wird das Update am heutigen Abend für alle Nutzer verteilen. Doch man tickt wie ein Schweizer Uhrwerk und es geht direkt weiter, laut Mark Gurman sehen wir schon sehr bald iOS 26.2.

Die erste Beta von iOS 26.2 soll am 4. November online gehen, sie dürfte am Dienstag gegen 19 Uhr deutscher Zeit verteilt werden. Vermutlich zunächst noch als Beta für Entwickler und wenige Tage später auch als öffentliche Beta für alle.

Neuerungen rund um iOS 26.2 sind noch nicht bekannt, aber die ersten Updates sind, und das sieht man bei iOS 26.1 sehr gut, meist noch etwas größer und bringen einige Neuerungen mit. Letztes Jahr gab es mit iOS 18.2 auch neue Dinge, wie eine neue Mail-App, alternative Browser-Engines und Objektstandort teilen für AirTags.

Apple Tv Siri Remote Header

Neuer Apple TV könnte diese Woche gezeigt werden

Apple könnte noch neue Produkte für 2025 geplant haben, wobei nicht mehr ganz sicher ist, ob sie wirklich noch vor…

3. November 2025 | Jetzt lesen →

  1. termi 🌟
    sagt am

    also sorry, aber was ist der Mehrwert dieser News? Die Zusammenfassung ist einfach: Nichts genaues weiß man nicht. Apple hat mit Sicherheit auch schon einen Plan für 26.3. vermutlich irgendwann Q1 2026. Reicht das als Quelle für den nächsten Artikel?

