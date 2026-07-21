Apple iPhone 20 Pro (Max): Neuer Leak deutet auf größere Displays hin

Die Displays in den iPhones von Apple wurden in den letzten Jahren immer größer, seit einer Weile liegt das Maximum aber bei 6,9 Zoll, die Apple im iPhone 17 Pro Max (und kommenden iPhone 18 Pro Max) nutzt. Mit dem Apple iPhone 20 Pro, welches angeblich zum 20. Jubiläum (2027) kommt, wird es wieder größer.

Wie „Digital Chat Station“, eine bekannte Quelle aus China, berichtet, testet Apple derzeit ein Display mit ca. 7 Zoll. Die Frage ist nur, ob man diesen Unterschied am Ende sieht und spürt, denn der Rand soll kleiner werden und der Übergang an den Seiten wird abgerundet, womöglich fühlt sich das also wie bisher auch an.

Die Displaygrenze wurde erreicht

Ich habe jedenfalls den Eindruck, dass wir eine Grenze mit knapp 7 Zoll erreicht haben, wer mehr will, der muss zu einem Foldable greifen, was Apple ja auch ab Herbst anbieten wird. Ich hoffe nur, dass ein kompaktes iPhone 20 Pro bleibt und nicht größer wird, denn aktuell ist das für mich eine ziemlich optimale Größe.

Wobei ich das auch bei 6 Zoll vor ein paar Jahren gesagt habe, man gewöhnt sich als Mensch sehr schnell daran. Das iPhone Air hat mir aber gezeigt, dass 6,5 Zoll meine Grenze wären, alles darüber ist zu viel. Knapp 0,1 Zoll mehr wäre also noch okay. Weitere Details zum neuen Display für 2027 nannte die Quelle nicht.

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