AEG Roomovi: Angriff auf die Midea PortaSplit

Die mobile Split-Klimaanlage von Midea hat sich in den letzten Jahren zu einem Hype im Sommer entwickelt und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Es hat ein bisschen gedauert, aber pünktlich mit der neuen Midea PortaSplit für 2027 kommt auch die Konkurrenz. AEG plant mit der „Roomovi“ einen Angriff auf Midea.

Ab Februar 2027 wird man die AEG Roomovi für 1249 Euro bzw. 1299 Euro (dunkle Version) kaufen können, so Wattmoves, eine Pressemitteilung von AEG haben wir bisher aber noch nicht. Dafür gibt es diese PDF-Datei, die uns erste Details liefert.

Die Heiz- und Kühlleistung liegt bei bis zu 3,22 kW, sie ist im Eco-Modus 39 dB laut und es gibt natürlich eine App zur Steuerung. Das Highlight ist laut AEG das Design und ich finde die PortaSplit nicht hässlich, aber vor allem die dunkle Version von AEG gefällt mir echt gut. Mal schauen, ob Midea ebenfalls ein neues Design plant.

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