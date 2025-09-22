Apple iPhone Fold kommt 2026 und soll der „Star“ des Lineups werden

Apple soll definitiv am Plan für das erste iPhone Fold im nächsten Jahr festhalten, so Mark Gurman in seinem Newsletter für Bloomberg. Es wird zwar so ein bisschen ein Teil des Jubiläums (2027), aber da steht ein anderes Highlight an (ein iPhone mit ganz neuem Design und ohne Displayaussparungen), daher kommt es früher.

Die Entwicklung läuft und ist weitestgehend abgeschlossen, Verträge mit Partnern werden finalisiert und die Quelle geht davon aus, dass das iPhone Fold mit dem 18er-Lineup kommen wird, sprich in etwa einem Jahr. Gut möglich, dass es aber ein paar Wochen später erhältlich sein wird, das werden wir erst in einem Jahr sehen.

Man kann sich das iPhone Fold aber tatsächlich wie zwei iPhone Air vorstellen, das sagen die Insider, so Mark Gurman, nur eben in der Mitte kombiniert. Das iPhone Air ist also das „Nebenprodukt“ dieser Entwicklung und da Mini und Plus nicht der große Erfolg waren, versucht es Apple jetzt (Plan steht wohl für drei Jahre) damit.