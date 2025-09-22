Smartphones

Das Apple iPhone Air überrascht im Biegetest

Vor dem Marktstart des Apple iPhone Air waren viele kritisch, ob so ein dünnes iPhone wirklich stabil genug ist. Ein Bendgate 2.0 machte die Runde. Doch mir war klar, dass Apple vorbereitet ist und man das iPhone Air nicht verbiegen kann.

Schon im Rahmen des Events war man hier der optimistisch, doch viele haben auf den Härtetest von Zack bei JerryRigEverything gewartet. Und auch dieser konnte es, wie erwartet, nicht verbiegen. Er ging allerdings noch einen Schritt weiter.

Also hat er sich in seine Garage begeben und ist die Sache dieses Mal anders angegangen. Er wollte das Gerät zerbrechen, aber schauen, wie viel Druck man ausüben muss. Fast 100 kg! Und das vor allem gezielt auf die schwächste Stelle.

Man kann also sagen, dass die Ingenieure von Apple hier gute Arbeit geleistet haben und das kein Problem ist. Wie auch die Akkulaufzeit, die ist echt gut, das sieht man in ersten Tests und das ist auch mein Eindruck nach den ersten Tagen.

Das iPhone Air hat andere Schwächen, dazu dann aber bald mehr.

Apple Watch: Bluthochdruck-Mitteilungen erklärt

Die Apple Watch kann über 30 Tage Muster in Herzsensordaten auswerten und bei möglichen Anzeichen von Hypertonie benachrichtigen. Apple erklärt…

20. September 2025

