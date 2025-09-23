Samsung Galaxy S26 könnte ganz neues „Privat-Display“ bekommen

Samsung kündigte 2024 eine neue Display-Technologie namens „Flex Magic Pixel“ an, die es erlaubt, dass man die Blickwinkel so anpassen kann, dass Inhalte (wenn man nicht frontal auf das Gerät schaut) für andere nicht so gut zu erkennen sind.

Letzten Monat haben wir gehört, dass man diese neue Technologie erstmals in der kommenden S26-Reihe nutzen möchte und das deutet laut Android Authority jetzt auch One UI 8.5 an, denn die neue Software für das Flaggschiff ist aufgetaucht.

Samsung Galaxy S26 mit neuem Display

Der Code der neuen Android-Version deutet an, dass man die Funktion „Private Display“ oder „Privacy Display“ nennen wird. In den Einstellungen kann man dann den maximalen Sichtschutz auswählen, es gibt aber auch eine manuelle Option.

Außerdem soll Samsung endlich die ganz neue und eigene OLED-Generation (M14) für das eigene Flaggschiff nutzen, da gab es in den letzten Jahren viel Kritik, weil man die Panels selbst fertigt, aber im Gegensatz zu Apple und Google nicht nutzt.

Diese neue OLED-Technologie ist heller, langlebiger und vor allem effizienter, was in der heutigen Zeit, wo die Helligkeit bereits ausreicht, entscheidend ist. Samsung wird das Galaxy S26-Lineup vermutlich im Januar 2026 auf einem Event zeigen.