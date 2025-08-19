Apple iPhone: Lederersatz 2.0 kommt als Case

Apple trennte sich vor etwa zwei Jahren von Leder und wollte das Zubehör etwas nachhaltiger aufstellen. Doch der Lederersatz, den man offiziell Feingewebe bzw. FineWoven nannte, kam nicht gut an und war ein Jahr später wieder Geschichte.

Einen weiteren Ersatz gab es bei Apple nicht, mit dem iPhone 16-Lineup setzte man jetzt ein Jahr lang nur auf Silikon. In diesem Jahr soll es einen neuen Anlauf geben, wie Majin Bu berichtet, versucht es Apple mit der 17er-Reihe mit einem neuen Textil.

Es ist zwar noch unklar, ob das die neue Premiumreihe für Zubehör sein wird, doch es ist davon auszugehen, dass Apple kein Case unter dem Silikoncase bringt. Und bei diesem Case gibt es wohl, wie beim neuen Silikoncase, eine Lanyard-Öffnung.

Ich hatte mal ein Textilcase vor ein paar Jahren und fand das gar nicht so schlecht. Mittlerweile setze ich zwar auf eine Kombination aus „ohne Hülle oder wenn, dann richtig guter Schutz“, aber ich könnte mir so ein Case von Apple sehr gut vorstellen.