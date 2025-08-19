Zubehör

Apple iPhone: Lederersatz 2.0 kommt als Case

2 Kommentare
Apple trennte sich vor etwa zwei Jahren von Leder und wollte das Zubehör etwas nachhaltiger aufstellen. Doch der Lederersatz, den man offiziell Feingewebe bzw. FineWoven nannte, kam nicht gut an und war ein Jahr später wieder Geschichte.

Einen weiteren Ersatz gab es bei Apple nicht, mit dem iPhone 16-Lineup setzte man jetzt ein Jahr lang nur auf Silikon. In diesem Jahr soll es einen neuen Anlauf geben, wie Majin Bu berichtet, versucht es Apple mit der 17er-Reihe mit einem neuen Textil.

Es ist zwar noch unklar, ob das die neue Premiumreihe für Zubehör sein wird, doch es ist davon auszugehen, dass Apple kein Case unter dem Silikoncase bringt. Und bei diesem Case gibt es wohl, wie beim neuen Silikoncase, eine Lanyard-Öffnung.

Ich hatte mal ein Textilcase vor ein paar Jahren und fand das gar nicht so schlecht. Mittlerweile setze ich zwar auf eine Kombination aus „ohne Hülle oder wenn, dann richtig guter Schutz“, aber ich könnte mir so ein Case von Apple sehr gut vorstellen.

Jubiläums-iPhone 2.0 kommt 2027: Apple liefert Hinweise mit iOS 26

Kurz vor der Ankündigung des iPhone X gab es schon die ersten Hinweise für das Design mit der Notch und…

19. August 2025 | Jetzt lesen →

  1. Christian 🔅
    sagt am

    Apple sollte mal beim Lieferanten der Google Fabrics Cases von den Pixel nachfragen.

    Das Fabrics Case „damals“ bei meinem Pixel 2 XL war mit das beste was ich je an einem Smartphone hatte.

    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Christian ⇡

      An die erinnere ich mich auch noch gut, schade, dass dieses Material nach einem kurzen Hoch wieder verschwunden ist.

