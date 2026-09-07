Apple iPhone Pro steht vor dem bisher größen Upgrade aller Zeiten

Das iPhone X war vor 9 Jahren ein extrem großer Schritt zum 10. Jubiläum des iPhones und legte die Grundlage für die heute bekannte Pro-Reihe. So ein Schritt steht laut Mark Gurman von Bloomberg beim 20. Jubiläum erneut bei Apple an.

Apple plant zwar mit dem faltbaren iPhone ein ganz neues und spannendes Modell in diesem Jahr, aber das Highlight wird laut Quelle „die größte Überarbeitung der aktuellen iPhone-Pro-Reihe“ für 2027 sein, wenn das neue iPhone 20 Pro kommt.

Es soll das größte Upgrade seit dem iPhone X werden, so die Quelle, und Apple setzt auf viel (gebogenes) Glas und extrem dünne Displayränder. Wir haben bereits gehört, dass sich das iPhone 20 Pro beim Design wohl sehr stark am aktuellen iPhone Air orientiert. Das Aluminiumgehäuse ist 2027 also schon wieder Geschichte.

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