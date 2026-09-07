Smart Home

Apple plant angeblich ganz neuen HomePod

Oliver Schwuchow
Von
Apple Homepod 2023 Header

Apple wird im Herbst mit Siri AI in die Beta der neuen KI starten und passend dazu neue Hardware parat haben. Darunter befindet sich angeblich auch ein ganz neuer Apple TV und HomePod mini. Und der große HomePod? Der ist in Entwicklung.

Laut Mark Gurman von Bloomberg testet Apple internen einen großen HomePod mit Siri AI, auch wenn dieser „nicht unmittelbar bevorstehend“. 2026 werden wir den neuen HomePod also nicht sehen, vielleicht 2027, vielleicht auch erst 2028.

Der HomePod ist aber kein erfolgreiches und wichtiges Produkt für Apple, es gab sogar 2023 ein erstes Comeback, weil er mal eingestellt wurde. Der Fokus liegt auf dem kleinen HomePod und bald auf dem smarten Display mit Speaker. Es würde mich nicht wundern, wenn sich das gut verkauft, wenn das die Zukunft bei Apple ist.

Midea Portasplit Header
Smart Home · 4. September 2026

Midea kündigt neue PortaSplit für 2027 an

Midea hat im Rahmen der IFA 2026 die neue Propan-Generation der PortaSplit für 2027 offiziell bestätigt, über die wir vor… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Audi A2 e-tron: So sieht das neue Elektroauto aus
07.09.26 · Mobilität
Hyundai plant elektrische Offensive in Europa
06.09.26 · Mobilität
Yale Smart Video Doorbell unterstützt Samsung SmartThings
05.09.26 · Smart Home
Telefónica Deutschland testet 5G RedCap für Smart Meter
06.09.26 · Telefónica
Midea kündigt neue PortaSplit für 2027 an
04.09.26 · Smart Home
Toy Story 5: Neuer Pixar-Film hat ein Datum bei Disney+
06.09.26 · Unterhaltung
Mein Tipp der Woche: Ein erster Eindruck von GTA 6 (Video)
06.09.26 · Kommentar
Dyson zeigt die Zukunft: Saugroboter, Bürsten, Luftreiniger und mehr
04.09.26 · Smart Home
backFlip 36/2026: Seat wird eingestellt und Cupra ist die Zukunft
06.09.26 · backFlip
EZVIZ zeigt auf der IFA neue Kameras, KI-Hubs und Türschlösser
04.09.26 · Smart Home
Du bist hier: Apple
mobiFlip / News / Smart Home / Apple plant angeblich ganz neuen HomePod