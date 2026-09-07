Apple plant angeblich ganz neuen HomePod

Apple wird im Herbst mit Siri AI in die Beta der neuen KI starten und passend dazu neue Hardware parat haben. Darunter befindet sich angeblich auch ein ganz neuer Apple TV und HomePod mini. Und der große HomePod? Der ist in Entwicklung.

Laut Mark Gurman von Bloomberg testet Apple internen einen großen HomePod mit Siri AI, auch wenn dieser „nicht unmittelbar bevorstehend“. 2026 werden wir den neuen HomePod also nicht sehen, vielleicht 2027, vielleicht auch erst 2028.

Der HomePod ist aber kein erfolgreiches und wichtiges Produkt für Apple, es gab sogar 2023 ein erstes Comeback, weil er mal eingestellt wurde. Der Fokus liegt auf dem kleinen HomePod und bald auf dem smarten Display mit Speaker. Es würde mich nicht wundern, wenn sich das gut verkauft, wenn das die Zukunft bei Apple ist.

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