Apple Event ist offiziell: 9. September 2026 um 19 Uhr

Apple lädt wie erwartet für den 9. September 2026 um 19 Uhr zu seinem traditionellen Herbst-Event ein. Das Motto: „Staunen und strahlen“.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung dürfte die neue iPhone-Generation stehen. Erwartet werden insbesondere das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max. Als mögliche größere Neuerung gilt zudem ein faltbares iPhone, das in bisherigen Berichten teilweise als iPhone Ultra bezeichnet wird.

Auch weitere Hardware könnte Apple im September vorstellen. Im Gespräch sind die Apple Watch Series 12 sowie zwei Varianten der AirPods 5. Viele Details zur kommenden Software sind durch die laufenden Betaversionen bereits bekannt.

Apple hat bislang nur Termin und Veranstaltung bestätigt. Vorbestellungen dürften wie in den vergangenen Jahren zeitnah nach der Präsentation beginnen.

Apple-Event live verfolgen

Das Event kann wie üblich auf apple.com, in der Apple-TV-App oder über YouTube verfolgt werden.

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