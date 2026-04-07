Apple iPhone Ultra und iPhone 18 Pro: So sollen sie aussehen

Apple wird im Herbst angeblich nur zwei iPhones auf den Markt bringen, einmal das iPhone 18 Pro (und iPhone 18 Pro Max, genau genommen also drei Modelle) und das iPhone Ultra alias iPhone Fold. Und jetzt gibt es die ersten Bilder von Mockups.

Mockups sind oft physische Modelle, die in China die Runde machen, wo andere Hersteller erstes Zubehör (wie Cases) vor Marktstart fertigen, wenn sie nicht direkt von Apple mit Details versorgt werden (die Details sind aber meist sehr akkurat).

Exclusive First Dummies of what the final size of the iPhone Fold, iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max will look like. pic.twitter.com/X9P9uBK12p — Sonny Dickson (@SonnyDickson) April 7, 2026

Das iPhone Ultra alias iPhone Fold ist doch recht kompakt, ich finde es auf den ersten Blick sehr spannend. Auch wenn ich das mit zwei Kameras skeptisch sehe, da es sehr teuer sein wird und ich die Zoom-Kamera im iPhone 17 Pro oft nutze.

Beim iPhone 18 Pro setzt Apple angeblich auf neue Farben, wobei auch 2026 leider kein Schwarz dabei sein wird. Quellen aus China berichten von Silber, dem bereits bekannten Rot und einem dunklen Grau, so könnte es also im Herbst aussehen: