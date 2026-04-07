Apple iPhone Ultra und iPhone 18 Pro: So sollen sie aussehen
Apple wird im Herbst angeblich nur zwei iPhones auf den Markt bringen, einmal das iPhone 18 Pro (und iPhone 18 Pro Max, genau genommen also drei Modelle) und das iPhone Ultra alias iPhone Fold. Und jetzt gibt es die ersten Bilder von Mockups.
Mockups sind oft physische Modelle, die in China die Runde machen, wo andere Hersteller erstes Zubehör (wie Cases) vor Marktstart fertigen, wenn sie nicht direkt von Apple mit Details versorgt werden (die Details sind aber meist sehr akkurat).
Das iPhone Ultra alias iPhone Fold ist doch recht kompakt, ich finde es auf den ersten Blick sehr spannend. Auch wenn ich das mit zwei Kameras skeptisch sehe, da es sehr teuer sein wird und ich die Zoom-Kamera im iPhone 17 Pro oft nutze.
Beim iPhone 18 Pro setzt Apple angeblich auf neue Farben, wobei auch 2026 leider kein Schwarz dabei sein wird. Quellen aus China berichten von Silber, dem bereits bekannten Rot und einem dunklen Grau, so könnte es also im Herbst aussehen:
was soll diese Form bei dem iPhone Foldable? bin gspannt wie das dann aussieht und sich handhaben lässt. Stand jetzt ist der Galaxy Foldfaktor mein Favorit.