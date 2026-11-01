Mein Tipp der Woche: Apple TV (ehem. Apple TV+)

Apple TV+ heißt seit einer Weile Apple TV, was ich mit Blick auf die Box, die auch mit dem großen Upgrade immer noch Apple TV heißt, nicht gut finde. Aber das ist ein anderes Thema, den Streamingdienst selbst nutze ich hin und wieder gerne.

Das Angebot an Inhalten bei Apple TV ist bis heute klein, im Vergleich zu manch anderem Dienst sogar sehr klein, aber es ist hochwertig und oft anders. Wir nutzen Apple TV nicht oft und vor allem nicht dauerhaft, aber immer mal wieder gerne.

Aktuell haben wir Apple TV mal wieder aktiv in Nutzung, mir wurde neulich ein Probeabo für drei Monate angeboten, und wir holen viele Inhalte nach und schauen neue Serien und Filme. Und dabei habe ich wieder gemerkt, wie gut mir viele der Serien bei Apple TV gefallen, daher kann ich den Dienst immer wieder empfehlen.

Lange muss man Apple TV nicht buchen, wir haben unsere Inhalte schon fast alle aufgeholt und neue geschaut und noch eine Weile vor uns, und oftmals muss man selbst ohne die ganzen Gratis-Angebot nicht viel zahlen, das lohnt sich also schon.

Für mich ist Apple TV so ein bisschen das, was HBO mal war (und auch immer noch ist), da kommt ab und zu mal ein Inhalt, der sich wirklich lohnt und hochwertig ist, und dann bucht man eben ein oder zweimal im Jahr einen Monat und schaut alles.

Über Geschmack selbst lässt sich nicht streiten, ich kann Inhalte wie Severance, For All Mankind oder Ted Lasso (neue Staffel noch nicht geschaut) empfehlen, aber jeder mag ja andere Dinge. Ich will an dieser Stelle nur sagen, dass es sich (auch ohne ein Produkt von Apple zu nutzen) lohnt, das Abo mal näher anzuschauen.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.

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