Apple kündigt zwei neue MacBooks an

Apple hat am zweiten Tag der großen Produktwoche zwei neue MacBooks parat, einmal das MacBook Pro, welches jetzt auch in einer Version mit M5 Pro und M5 Max erhältlich ist (warum diese später kommt, ist aber unklar) und dazu gesellt sich ein neues MacBook Air, welches jetzt mit dem M5 statt M4 gekauft werden kann.

Das MacBook Air startet weiterhin bei 1.199 Euro und kann ist bereits bei Apple auf der Webseite gelistet, wo man es ab morgen um 15:15 Uhr vorbestellen kann. Der Marktstart ist dann am 11. März, wie bei den anderen Neuheiten. Die zwei neuen Versionen des MacBook Pro sind ebenfalls auf der Webseite von Apple zu finden.

Kaufen? Kann man machen, aber das MacBook Pro bekommt Ende 2026 mit dem M6-Lineup ein gewaltiges Upgrade, vielleicht das größte aller Zeiten. Beim Air kann man hingegen nicht viel falsch machen, da kommt das große Upgrade erst 2028. Wobei ich bei den mittleren Modellen immer die ersten Angebote abwarten würde.

Keine neuen Farben, keine anderen Highlights, das ist normale Produktpflege bei Apple, die man nur kauft, wenn man sie „braucht“, sonst würde ich wie gesagt die ersten Angebote (Air) oder das ganz neue Modell (Pro) abwarten. Auf das neue Pro mit der M6-Generation und OLED bin ich persönlich auch schon sehr gespannt.