Apple MacBook Pro 2026: OLED, Touchscreen und Dynamic Island

Apple wird kommende Woche neue Macs zeigen und hat auch noch einige M5-Modelle bis Sommer geplant, das große Highlight kommt aber in diesem Jahr im Herbst, denn dann erwartet uns mal wieder ein komplett neues MacBook Pro.

Das erste MacBook mit Touchscreen

Beim Design wird sich nicht so viel ändern, es wird nur etwas dünner, denn der Schritt zu OLED erlaubt etwas weniger Dicke. Die wirklich große Änderung, so Mark Gurman von Bloomberg, ist aber der Schritt zu einem vollwertigen Touchscreen.

Apple wird macOS so anpassen, dass man alle eingaben auch via Touch machen kann. Die normale Eingabe mit Maus, Tastatur und Trackpad, was weiterhin beim MacBook Pro verbaut ist, bleibt aber erhalten. Ich bin gespannt, wie Apple das löst, denn bisher finde ich alle Laptops, die das kombinieren, nicht gut in der Nutzung.

Wenn Benutzer beispielsweise eine Schaltfläche oder ein Steuerelement berühren, zeigt die Benutzeroberfläche ein neues Menü um ihren Finger herum an, das relevantere Optionen für Touch-Befehle bietet. Das Ziel besteht darin, den Benutzern die Steuerelemente zur Verfügung zu stellen, die je nachdem, ob sie berühren oder klicken, am sinnvollsten sind.

Die Notch beim MacBook verschwindet

Außerdem geht Apple laut Quelle den gleichen Schritt, wie damals beim iPhone, und wird die Notch beim MacBook verschwinden lassen und durch eine Dynamic Island ersetzen. Face ID wird damit jedoch noch nicht bei den Macs einziehen.

Stattdessen gibt es einfach nur ein kleines Loch im Display, um das man dann auch ähnliche Funktionen wie beim iPhone baut. Basis dürfte der Apple M6 sein, auch wenn dieser im Beitrag nicht erwähnt wird, der Chip steht aber für Ende 2026 an.