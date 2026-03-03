Computer und Co.

Apple leakt das ganz neue MacBook Neo selbst

Apple hat die meisten Produkte für diese Woche gezeigt, das echte Highlight steht aber morgen noch an, denn wir bekommen ein neues Basismodell. Die Details gab es hier schon, die spannende Frage war bisher aber, wie man es nennen wird.

Einfach nur MacBook, wie damals beim ersten Anlauf mit Intel-Chip? MacBook SE, wie beim iPhone und der Apple Watch? MacBook e, wie beim SE-Nachfolger? Nein, es wird ein MacBook Neo, das hat Apple jetzt versehentlich selbst verraten.

Das neue MacBook Neo ist als Modell „A3404“ auf der Webseite von Apple zu finden (war, wurde entfernt), wenn auch ohne konkrete Details. Morgen um 15 Uhr wissen wir sicher mehr, denn da ist mit der offiziellen Ankündigung zu rechnen.

Mit großem Downgrade: Apple kündigt zwei neue Displays an

Apple hat heute, passend zu den zwei neuen MacBooks, auch zwei neue Displays für 2026 angekündigt, es gibt eine Neuauflage…

3. März 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip / News / Computer und Co. / Apple leakt das ganz neue MacBook Neo selbst
