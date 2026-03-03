Mit großem Downgrade: Apple kündigt zwei neue Displays an

Apple hat heute, passend zu den zwei neuen MacBooks, auch zwei neue Displays für 2026 angekündigt, es gibt eine Neuauflage des Studio Display und des Studio Display XDR. Beide kann man ab dem 4. März um 15:15 Uhr vorbestellen und beide sind ab dem 11. März, wie die restlichen Neuheiten, direkt bei Apple erhältlich.

Das neue Studio Display hat jetzt Thunderbolt 5, eine neue Frontkamera mit 12 MP und bessere Speaker, sonst scheint sich hier nichts zu tun. Es ist ein eher kleines Upgrade ohne neue Displaytechnologie, daher nutzt Apple wohl auch weiterhin das alte Wallpaper. Die Produktseite ist schon online und es geht bei 1.699 Euro los.

Beim neuen Studio Display XDR hat sich Apple etwas mehr Mühe gegeben, wobei es auch ein gewaltiges Downgrade für viele gibt. Die neue Version ist jetzt nämlich nur noch 27 Zoll statt 32 Zoll groß und löst nur mit 5K statt 6K auf. Das wundert mich persönlich sehr, denn 5 Zoll weniger sind für viele Nutzer gar nicht so wenig.

Dafür gibt es jetzt Mini-LEDs mit 2.000 Dimmingzonen mit bis zu 2.000 Nits (bei HDR, bei SDR sind es nur 1.000 Nits) und 120 Hz. Überfällige Upgrades, aber bei einem Preis ab 3.499 Euro gar nicht mal so attraktiv wie ich finde. Weitere Details gibt es ab sofort bei Apple, ich hätte mir in beiden Fällen noch mehr erhofft.