Computer und Co.

Apple MacBook Pro M5: Diskussion rund um das gestrichene Netzteil

Autor-Bild
Von
|

Apple präsentierte diese Woche ein neues MacBook Pro mit M5-Chip und bei uns in der EU fehlt das Netzteil im Lieferumfang. Also mal wieder die böse EU, die an allem Schuld ist? Nein. Aber auch Apple hat die Sache eigentlich fair gelöst.

Apple MacBook Pro: Netzteil kostet jetzt extra

Dieser Schritt dürfte wirklich mit einer Vorgabe der EU zu tun haben, denn das Netzteil muss langfristig vom Produkt selbst entkoppelt werden. Da scheint Apple nicht über die EU zu schimpfen, was ich an dieser Stelle auch interessant finde.

Bei der Bestellung werden jetzt also 65 Euro fällig, wenn man das Netzteil von Apple haben möchte, das man bei Amazon auch günstiger bekommt. Wobei man auch direkt ein besseres und günstigeres Netzteil für sein MacBook kaufen kann.

Apple MacBook Pro: Laptop kostet weniger

Apple müsste keinen Aufpreis für das Netzteil im Konfigurator verlangen, also ist Apple der Schuldige? Nein, denn eigentlich ist das eine gute Lösung. Bei uns ist das MacBook Pro mit M5 nämlich 100 Euro günstiger als das M4-Modell geworden.

Im Vergleich zum Vorgänger kann man also sogar ein paar Euro sparen und sich direkt ein besseres Netzteil von einem Drittanbieter kaufen. Und mit dieser Lösung kann man also bei Apple, in der EU und eigentlich auch als Kunde zufrieden sein.

Apple Oktober Event 2023 Header Logo

Neues Siri in Gefahr? Apple verliert viele wichtige Mitarbeiter

Apple musste in diesem Jahr sehr viel Kritik für den Stand der Apple Intelligence und vor allem Siri einstecken. Doch…

16. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Computer und Co. / Apple MacBook Pro M5: Diskussion rund um das gestrichene Netzteil
Weitere Neuigkeiten
Amazon Fire TV Stick: Neues 4K-Lineup mit neuen Namen
in News
Toyota baut sich eine ganz neue Luxusmarke auf
in Mobilität
Apple Oktober Event 2023 Header Logo
Neues Siri in Gefahr? Apple verliert viele wichtige Mitarbeiter
in News
Apple streicht erstmals Netzteil bei einem Mac
in Computer und Co.
iPad Pro, Vision Pro und MacBook Pro: Apple stellt neues M5-Lineup vor
in News
Apple enthüllt M5-Chip mit stark verbesserter KI-Performance
in Hardware
ROG Xbox Ally ausprobiert: Solider Handheld mit einigen Schwächen
in Gaming
iPhone 18 Pro: Apple plant wohl eine ganz neue Hauptkamera
in Smartphones
Der neue Nissan Leaf hat einen deutschen Preis
in Mobilität
Openbank Grupo Santander 2017
Fusion von Openbank und Santander: Keine Änderungen für Kunden geplant
in Fintech