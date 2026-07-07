Apple Music wird in Volvo-Fahrzeuge integriert

Ein neues Software-Update von Volvo bringt Apple Music in mehr als zwei Millionen Fahrzeuge.

Volvo Cars integriert Apple Music per Over-the-Air-Update in mehr als zwei Millionen Fahrzeuge. Laut Unternehmensangaben erhalten zahlreiche Modelle ab dem Modelljahr 2020 Zugriff auf den Musikstreaming-Dienst. Im neuen Volvo EX60 ist Apple Music bereits ab den ersten Auslieferungen direkt integriert.

Nutzer können sich mit ihrem Apple-Konto anmelden und auf mehr als 100 Millionen Titel, Playlists sowie Live-Radio zugreifen. Die Steuerung erfolgt über den Touchscreen oder per Sprachbefehl. Wer Apple Music erstmals nutzt oder zurückkehrt, kann den Dienst laut Volvo bis zu drei Monate kostenlos testen.

Apple Music kommt per OTA-Update in zahlreiche Volvo Modelle

Bei den Modellen EX60, EX90 und ES90 unterstützt Apple Music außerdem Spatial Audio auf Basis von Dolby Atmos. Laut Volvo soll dies ein besonders räumliches Klangerlebnis ermöglichen. Das Unternehmen verweist zudem auf eine verbesserte Geräuschdämmung sowie das optional erhältliche Bowers & Wilkins Soundsystem, das die Klangqualität zusätzlich steigern soll.

Das Update im Überblick:

Apple Music für viele Volvo Modelle ab Modelljahr 2020

Integration per Over-the-Air-Update

Bis zu drei Monate kostenloser Test für berechtigte Kunden

Spatial Audio in ausgewählten Fahrzeugen verfügbar

Kompatible Modelle:

Volvo EX90

Volvo ES90

Volvo XC90

Volvo S90

Volvo V90

Volvo XC60

Volvo S60

Volvo V60

Volvo XC40

Volvo EX40

Volvo EC40

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