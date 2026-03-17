Apple nennt Zeitraum für Update auf iOS 26.4

Apple überraschte gestern mit den AirPods Max 2, die vermutlich keiner auf dem Schirm hatte. Die neue Version des Kopfhörers benötigt jedoch iOS 26.4, so Apple im Kleingedruckten, wir haben also einen groben Zeitraum für das neue Update.

Der Vorverkauft der Apple AirPods Max 2 startet am 25. März und Marktstart ist dann „Anfang April“, dieses Mal gibt es kein konkretes Datum. In letzter Zeit gab es neue Produkte gerne am Mittwoch, der 1. April oder 8. April wären also eine Option.

Am 1. April feiert Apple übrigens das 50. Jubiläum und es würde mich wundern, wenn man bei so einem Produkt mehr als eine Woche warten muss, bis es kommt. Wenn Apple seinem üblichen Ablauf folgt, dann startet am 25. März der Vorverkauf, dann kommt am 30. März das Update auf iOS 26.4 und am 1. April ist Marktstart.