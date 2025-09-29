Apple: Neue M5-Generation steht vor dem Start

Apple bereitet sich mit Hochdruck auf den Marktstart der neuen M5-Generation vor und viele Produkte seien fertig, so Mark Gurman von Bloomberg. Ein neues Apple iPad Pro und eine neue Apple Vision Pro mit M5-Chip „stehen unmittelbar bevor“.

Doch auch die Massenproduktion des neuen MacBook Pro (J714 und J716) und MacBook Air (J813 und J815) sei fortgeschritten und werde bald starten. Diese wird dieses Mal von zwei neuen Monitoren (J427 und J527) bei Apple begleitet.

Die Quelle weiß aber nicht, ob die neuen Macs und Monitore auch noch 2025 auf den Markt kommen werden, neue MacBook bringt Apple auch gerne mal im ersten Quartal auf den Markt. Und leider nennt Gurman keine Details zu den Monitoren.