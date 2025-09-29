Firmware und OS

iOS 26.0.1: Apple bereitet nächstes Update vor

Autor-Bild
Von
|

Apple schickte vor zwei Wochen ein großes Update mit iOS 26 ins Rennen und vor über einer Woche kamen die neuen iPhones, seit dem gibt es hier und da Kritik und Fehlerberichte. Doch das erste Bugfix-Update lässt weiterhin auf sich warten.

Dabei hat es Apple selbst angedeutet und es gab sogar schon eine Build-Nummer für die neue iOS-Version. Diese habe sich jedoch geändert (23A355 statt 23A350), Apple hat also vermutlich weiter nachgebessert, aber das Update steht bereit.

Laut MacRumors besuchen immer mehr Menschen mit iOS 26.0.1 ihre Seite und das deutet darauf hin, dass sich Apple auf den Release vorbereitet. Ich gehe davon aus, dass wir iOS 26.0.1 diese Woche sehen und es würde mich nicht wundern, wenn das Update noch heute (sprich am Montag) für iPhone-Nutzer verteilt wird.

Ein paar persönliche Worte zu den neuen iPhones

Apple schickte vor etwas mehr als einer Woche die neuen iPhones ins Rennen und bisher kommt das aktuelle Lineup gut…

28. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / iOS 26.0.1: Apple bereitet nächstes Update vor
Weitere Neuigkeiten
The Last Of Us Part 1 Und 2
The Last of Us: Neil Druckmann verspricht weitere „Updates“
in Gaming
Ein paar persönliche Worte zu den neuen iPhones
in Kommentar
Bang & Olufsen zeigt In-Ear-Kopfhörer für stolze 1.200 Euro
in Audio
Mein Tipp der Woche: Hades 2
in Kommentar
backFlip 39/2025: Volkswagen und das Verbrenner-Comeback
in backFlip
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix Neuheiten im Oktober 2025 – diese Serien und Filme erwarten euch
in News
EnBW und REWE eröffnen 400. Schnellladestandort
in Mobilität
Aldi Logo Header
Aldi Nord und Aldi Süd: Der Online-Shop schließt
in Handel
Computer Online Internet Pc
IT-Schwachstellen im Mittelstand – Hacker hätten leichtes Spiel
in News
tado° führt KI-gestützte Heizlösung ein
in Smart Home