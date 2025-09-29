iOS 26.0.1: Apple bereitet nächstes Update vor

Apple schickte vor zwei Wochen ein großes Update mit iOS 26 ins Rennen und vor über einer Woche kamen die neuen iPhones, seit dem gibt es hier und da Kritik und Fehlerberichte. Doch das erste Bugfix-Update lässt weiterhin auf sich warten.

Dabei hat es Apple selbst angedeutet und es gab sogar schon eine Build-Nummer für die neue iOS-Version. Diese habe sich jedoch geändert (23A355 statt 23A350), Apple hat also vermutlich weiter nachgebessert, aber das Update steht bereit.

Laut MacRumors besuchen immer mehr Menschen mit iOS 26.0.1 ihre Seite und das deutet darauf hin, dass sich Apple auf den Release vorbereitet. Ich gehe davon aus, dass wir iOS 26.0.1 diese Woche sehen und es würde mich nicht wundern, wenn das Update noch heute (sprich am Montag) für iPhone-Nutzer verteilt wird.