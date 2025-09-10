Zubehör

Apple: Neue MagSafe Batterie gibt es nur für das iPhone Air

Apple lobte bei der Ankündigung des iPhone Air die für diese Dicke doch recht gute Akkulaufzeit, wusste aber ganz genau, dass dieser Punkt für Kritik sorgen wird und kündigte nur wenige Atemzüge später daher direkt die neue MagSafe Batterie an.

Damit gibt es 65 Prozent mehr Akkulaufzeit für das iPhone Air, in Kombination ist es somit sogar die längste Akkulaufzeit (dafür ist das iPhone dann aber auch dicker als die anderen Modelle). Aber so eine MagSafe Batterie ist doch eigentlich praktisch?

Theoretisch ja, aber selbst wenn euch die 115 Euro, die Apple dafür haben möchte, nicht zu viel sind, dann gibt es eine schlechte Nachricht. Die Bauform des Akkus sorgt dafür, dass dieses Zubehör nur mit dem neuen iPhone Air kompatibel ist.

Doch keine Sorge, ich bin ein Fan von so einer externen Lösung hin und wieder und das kann auch bei den anderen iPhones praktisch sein. Es gibt viele Lösungen von Drittanbietern, ich habe beispielsweise eine von Anker und diese gibt es für 50 Euro und außerdem auch in Schwarz. Warum sollte man mehr als doppelt so viel zahlen?

Diese Lösung würde ich mir also auch als Air-Nutzer gut überlegen.

Apple führt neues TechWoven für Zubehör ein

Apple trennte sich vor ein paar Jahren von Leder bei den Hüllen und wollte mir FineWoven (bei uns als Feingewebe…

9. September 2025 | Jetzt lesen →

  1. Hazz 💎
    sagt am

    Irgendwie wirkt das Gerät wie Abzocke. Es ist in jeder Hinsicht schlechter, nur eben etwas dünner. Zusätzlich versucht man den Kunden mit Zubehör wie einem Akkupack für dumm zu verkaufen. Leute, verzichtet auf die paar mm und kauft euch gleich das normale iPhone.

