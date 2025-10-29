Apple plant 2026 ein gewaltiges Upgrade für das iPad mini

Das iPad Pro machte bei Apple den Anfang und bekam letztes Jahr erstmals ein OLED-Display spendiert. Nächstes Jahr geht es weiter, dann soll das iPad mini den Schritt gehen, passend dazu mit einem neuen Design und überarbeiteten Gehäuse.

Die Pläne sind noch nicht ganz final, so Mark Gurman von Bloomberg, aber es gibt auch Testgeräte, die wasserdicht sind und die auf Speaker-Löcher verzichten und bei denen Apple auf eine Vibration setzt. Unklar ist, wann das ganz neue Apple iPad mini kommt, sprich, ob es bereits im Frühjahr oder erst im Herbst bei Apple ansteht.

Apple iPad Air bekommt ebenfalls OLED

Für das normale iPad hat Apple kein OLED-Display vorgesehen, jedenfalls nicht in absehbarer Zeit, aber das iPad Air wird diesen Schritt ebenfalls gehen. Da muss man sich allerdings bis 2027 gedulden, denn mit dem nächsten iPad Air, welches im Frühjahr 2026 kommen soll, wird noch die bekannte LCD-Technik verbaut sein.

Mark Gurman geht leider nicht weiter auf das Display selbst ein, wir wissen also nicht, ob die beiden iPads auch den Schritt zu 120 Hz gehen. Ich rechne jedoch nicht damit, denn es gab schon ein Gerücht, welches von 60 Hz beim mini sprach.

Apple iPad mini wird spürbar teurer

Das hält Apple allerdings nicht davon ab, die Preise zu erhöhen, das ganz neue iPad mini soll in etwa 100 Dollar/Euro teurer werden. Klingt, abgesehen vom Preis, gut und nach einem Schritt, den ich mir schon länger wünsche. Das Ding ist nur, dass ich nicht mehr zurück zu 60 Hz will. Sollten es 120 Hz sein, hole ich mir das mini.

PS: Im Sommer wurde bereits bekannt, dass das nächste iPad mini wohl einen A19 Pro und weiterhin keinen M-Chip nutzt. Das aktuelle mini nutzt den Apple A17 Pro.