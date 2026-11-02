Apple plant drei neue iPads im ersten Halbjahr 2027

Apple liefert ab Freitag das neue iPad mini mit OLED aus, doch dabei wird es 2ß26 bleiben, es kommt laut Mark Gurman kein weiteres iPad in diesem Jahr. Doch der Rest wird im ersten Halbjahr 2027 aktualisiert, so lautet derzeit der Plan von Apple:

Apple iPad: Die Basis bekommt nach langer Zeit endlich mal wieder neue Hardware, die mit Blick auf die jüngste Preiserhöhung mehr als überfällig ist. Wobei das sicher kein großes Upgrade wird, man packt den A19 in das iPad, dazu neue Farben und das war es.

Die Basis bekommt nach langer Zeit endlich mal wieder neue Hardware, die mit Blick auf die jüngste Preiserhöhung mehr als überfällig ist. Wobei das sicher kein großes Upgrade wird, man packt den A19 in das iPad, dazu neue Farben und das war es. Apple iPad Air: Neben einem neuen Chip, der M5 und M6 stehen zur Auswahl (ich tippe direkt auf den M6) werden wir auch bei diesem iPad den Schritt zu OLED sehen, wenn auch, wie beim iPad mini, nur mit 60 Hz.

Neben einem neuen Chip, der M5 und M6 stehen zur Auswahl (ich tippe direkt auf den M6) werden wir auch bei diesem iPad den Schritt zu OLED sehen, wenn auch, wie beim iPad mini, nur mit 60 Hz. Apple iPad Pro: Dieses iPad dürfte das erste Produkt mit dem ganz neuen M7 von Apple sein, wie beim M4 damals, es leitet die kommende Chip-Generation ein und überspringt den M6 und kommt vermutlich mit einer Dampfkammer für die Kühlung.

Wie geht es mit dem iPad Pro weiter?

Die spannende Frage wird also lauten: Was macht Apple, damit das iPad Pro noch relevant bleibt? Ja, es wird wieder die Diskussion mit 120 Hz geben, aber das ist für viele nicht relevant und mit OLED und mehr Power reicht ein Air vollkommen aus.

Ein M7 mit Dampfkammer klingt nett, aber mit iPadOS ist das auch relativ egal, ich kann bis heute meinen M4 nicht ausreizen. Da das iPad Pro laut Gerüchten jedoch nicht ganz so gut bei Apple ankommt, vermute ich fast, dass man es noch teurer macht und mehr in die Nische packt. Das Pro wird es in Zukunft schwer haben.

Ich habe mir ein iPad Pro mit M4 „gegönnt“, aber nur, weil mir ein Tablet wichtig im Alltag ist und ich es sehr häufig nutze. Abgesehen vom Display ist der Kauf aber sinnfrei und wenn das Air bald OLED hat, wird dieser Punkt für viele wegfallen.

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