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Apple plant MacBook Air und neuen iMac mit OLED-Display

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Mark Gurman sprach heute nicht nur über die Mac-Roadmap für die nächsten Monate, er gab in seinem Beitrag für Bloomberg auch einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Das MacBook Pro ist nicht der einzige Mac, der den Schritt zu OLED geht.

Das MacBook Air wird folgen, aber noch nicht 2027 mit dem M7-Lineup, sondern erst 2028 (vermutlich) mit dem M8-Lineup. Darüber hinaus plant Apple auch einen iMac mit OLED-Display, so die Quelle, einen Zeitraum haben wir aber noch nicht.

Apple stellt also alle Macs mit Display nach und nach auf OLED um und ich gehe davon aus, dass die Monitore, jedenfalls das XDR-Modell auch irgendwann folgen werden. Es würde mich jedenfalls wundern, wenn man dort kein OLED geplant hat.

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