Apple: Neue Details zum kommenden iPad 12

Das normale iPad wurde zwar im Frühjahr aktualisiert, aber Apple geizte beim Chip und spendierte noch nicht einmal genug Leistung für die Apple Intelligence. Das soll sich mit dem iPad 12, welches voraussichtlich Anfang 2026 kommt, ändern.

Glaubt man Macworld, dann wird das nächste Apple iPad einen Apple A19 erhalten, was wiederum ein ungewöhnlich großer Schritt wäre. Im Sommer stand im Raum, dass es den Apple A18 bekommen soll. Vielleicht hat sich dieser Plan geändert.

Doch womöglich ist auch der Apple N1 der Grund dafür, denn diesen wird Apple dem Basis-Tablet ebenfalls spendieren und es wäre denkbar, dass er nicht mit der alten Hardware kompatibel ist. Der N1 ist der neue Chip für WLAN und Bluetooth.