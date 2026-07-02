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Apple plant iPad Pro mit M7-Chip für Anfang 2027

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Apple bringt zwar einen M6 auf den Markt, sonst aber keinen weiteren Chip der Reihe, man wird 2027 sehr zügig zum M7-Lineup wechseln, welches dann wieder das volle Programm bietet. Ein iPad Pro mit M6 ist allerdings nicht vorgesehen.

Laut Mark Gurman von Bloomberg arbeitet Apple direkt am iPad Pro mit M7 für das Frühjahr 2027. Optisch wird sich aber nichts oder nicht viel ändern und es bleibt auch bei den zwei bekannten Größen, das Pro-Modell ist also „ausentwickelt“.

Eine mögliche Neuerung wäre laut Quelle eine Dampfkammerkühlung, wie im Apple iPhone 17 Pro, aber mehr Leistung und eine bessere Kühlung sind ja ganz nett, so lange iPadOS aber auf diesem Stand bleibt, reicht selbst ein altes iPad Pro M4.

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1. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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