Apple plant „keine großen Änderungen“ mit iOS 27

Apple wird mit iOS 27 laut Mark Gurman „keine großen Änderungen“ planen, dieses Jahr soll der Fokus auf Performance und Stabilität liegen. Ziel sei es, dass man eine fehlerfreie Version von iOS veröffentlicht, denn iOS 26 läuft oft nicht rund.

Doch eine große Neuerung ist für das Update, welches Apple im Rahmen der WWDC 2026 im Juni erstmals zeigen wird, vorgesehen. Mit iOS 27 bekommen wir angeblich eine neue Version von Siri, darüber haben wir heute bereits berichtet.

Etwas Feinschliff an Liquid Glass (mit noch weniger Glas-Effekt), Stabilität (was wir übrigens auch schon Ende letzten Jahres gehört haben) und dazu ein gutes Siri, das würde mir bei iOS 27 schon ausreichen. Ich bin auf die WWDC gespannt.