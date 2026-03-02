Die große Apple-Produktwoche startet heute

Apple hat zur „Apple Experience“ am Mittwoch geladen und wird ausgewählten Medien an diversen Standorten, darunter auch in London, neue Produkte zeigen.

Diese hat man noch nicht angekündigt, aber das wird man ab heute tun, wie Tim Cook offiziell bestätigt hat. Es steht eine spannende „Produkt-Woche“ bei Apple an und den Anfang könnte ein neues iPhone machen, das iPhone 17e steht wohl an.

Morgen, sprich am Dienstag, folgen dann wohl das neue iPad und neue iPad Air, und am Mittwoch könnte es das MacBook Pro mit M5 Pro/Max und ein ganz neues Einsteigermodell (einfach nur MacBook) geben. Ein neuer Apple TV, der sich seit einigen Monaten andeutet, steht bisher aber nicht für diese Woche im Raum.

Das wird diese Woche kein „Apple Event“, eine Keynote ist nicht geplant, aber es wird vermutlich hier und da Produktvideos von Apple geben. Der smarte Speaker mit Display kommt vermutlich noch nicht, das neue Siri fehlt nämlich weiterhin.