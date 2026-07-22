OLED-Displays, M6, M7 und mehr: Das plant Apple beim Mac-Lineup

Apple wird laut Mark Gurman von Bloomberg sein komplettes Mac-Lineup in den kommenden Monaten überarbeiten, wobei sich der Plan etwas änderte, denn das M6-Lineup fällt deutlich kleiner aus und der M5 muss noch eine Weile herhalten.

Den Anfang machen ein neues MacBook Pro mit 14 Zoll und neue iMacs mit M6 in diesem Jahr, die Modelle sind fertig. Dazu gesellt sich ein ganz neues MacBook Pro über dem Basismodell, welches OLED und einen Touchscreen nutzt. Eigentlich sollte es mit M6 Pro und M6 Max kommen, aber Apple hat sich umentschieden.

Dieser große Schritt wird mit dem M5 Pro und M5 Max gefeiert, aber man arbeitet schon direkt an einer Version mit M7 Pro und M7 Max für 2027. Mit dem M7 sehen wir dann angeblich auch einen iMac mit OLED-Display, so die Quelle weiter.

Kommendes Jahr, mit dem M7-Lineup, steht dann auch ein überarbeitetes Basis-MacBook-Pro an und ein neues MacBook Neo mit Apple A19 Pro kommt ebenfalls.

Ein neuer Mac Mini und Mac Studio, mit einem Mix aus M5 Pro/Max und M6 sind auch in Entwicklung und fertig, da weiß Mark Gurman aber nicht, wann sie kommen.

Apple reizt den M5 also noch etwas länger aus, plant weniger Macs mit M6 und springt dann nächstes Jahr etwas früher zum M7-Chip. Und ja, der Mac Pro ist tot, der Mac Studio hat diesen ersetzt. Einen größeren iMac erwähnt die Quelle nicht.

Mögliche Mac-Roadmap 2026

Apple MacBook Pro (Basis) mit M6

Apple MacBook Pro (OLED) mit M5 Pro/Max

Apple iMac mit M6 und M5 Pro

Apple Mac Mini mit M6

Apple Mac Studio mit M5 Max/Ultra

Mögliche Mac-Roadmap 2027

Apple MacBook Air mit M7

Apple MacBook Neo mit A19 Pro

Apple MacBook Pro (Basis, ganz neu) mit M7

Apple MacBook Pro (OLED) mit M7 Pro/Max

Apple Mac Mini mit M7

Apple Mac Studio mit M7 Max/Ultra

Apple iMac mit M7

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗