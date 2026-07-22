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Es geht endlich los: Apple iPhone 18 Pro ist in Produktion

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Die Details zum Apple iPhone 18 Pro sind weitestgehend bekannt, ich fasse sie in den kommenden Tagen nochmal alle zusammen, aber es gibt eigentlich nichts mehr, was noch offen ist. Immerhin wurde die Testproduktion schon beendet.

Wie man aus China hört, wurde jetzt die Massenproduktion eingeleitet, Foxconn sucht gerade fleißig nach Mitarbeitern für die lukrative Saison vor Weihnachten.

Einem Marktstart im September steht also nichts mehr im Wege und wenn sich Apple treu bleibt, was sie für gewöhnlich tun, dann erscheint das iPhone 18 Pro am 18. September (sprich an einem Freitag). Eine Alternative wäre am 25. September, aber es ist lange her, dass die iPhones erste Ende des Monats kamen.

Neben dem iPhone 18 Pro plant Apple im Herbst auch das iPhone Ultra bzw. iPhone Fold, das iPhone 18, iPhone Air 2 (und iPhone 18e) kommen erst Anfang 2027.

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  1. Peter 🌟
    sagt am

    Schlachtet eure Sparschweine meine Damen und Herren.
    Das 2.000 € iPhone kommt :D

    Antworten

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