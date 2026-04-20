Apple plant mit iOS 27 eine Neuerung für den Homescreen

Apple plant mit iOS 27 kein großes Update, es geht um die neue Version von Siri und Feinschliff, da sind sich die Quellen mittlerweile einig. Doch ein Update bringt auch gerne kleine Details mit und eine Neuerung hat und Mark Gurman genannt.

Apple iOS 27 und der Homescreen

Mit iOS 27 könnte es eine neue Option beim Anpassen des Homescreens geben, die sich „Undo“ (rückgängig) und „Redo“ (erneut ausführen) nennt. Diese erscheint links oben im Menü (wo man „Widget hinzufügen“, „Anpassen“ und mehr sieht), wenn man etwas länger auf den Homescreen drückt und ihn bearbeiten möchte.

So kann man mit einem Klick eine Änderung rückgängig machen oder sie, sofern man sie rückgängig gemacht hat, wieder ausführen. Die Frage ist nur, ob das nur einen Schritt (also ein Icon verschieben) oder mehrere Schritte beim Homescreen beinhaltet. Wer seinen Homescreen aber öfter anpasst, könnte das begrüßen.

Ich hoffe ja mit jedem iOS-Release, dass das Anpassen selbst endlich mal besser wird, denn es ist immer noch schlecht gelöst, wenn man die Icons verschieben und aus oder in Ordner packen möchte. Vielleicht löst Apple das Problem direkt mit.

Apple wird uns iOS 27 am 8. Juni im Rahmen einer Keynote auf der WWDC 2026 vorstellen. Das Update dürfte dann, wie immer, im September verteilt werden.