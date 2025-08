Apple plant neues „Ultra Retina XDR Display“ für das iPhone

Apple führte mit dem iPad Pro ein neues „Ultra Retina XDR Display“ ein, es ist das laut Apple beste OLED-Display auf dem Markt. Man nutzt hier eine sogenannte Tandem OLED-Technologie von Samsung für noch mehr Helligkeit und Kontrast.

Diese Technologie soll auch in das iPhone wandern, so The Elec, aktuell nutzt man hier die LTPO-Technologie. Laut Quelle befindet sich Apple aber derzeit noch in den Verhandlungen, es wird also eine Weile dauern, bis die OLED-Technologie kommt.

Die Frage ist nur, ob sich das beim iPhone wirklich lohnt, denn LTPO3 ist so gut, dass ich keinen direkten Unterschied zu meinem iPad Pro sehe. Doch die Bezeichnung „Ultra Retina XDR Display“ wäre am Ende ein gutes Marketing-Argument.

